18 Марта 2021
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Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Ученые заявили о повышенном риске для пожилых повторно заболеть COVID-19

Пожилые люди, переболевшие COVID-19, имеют больше шансов повторно заразиться коронавирусом, чем более молодые, говорится в исследовании, опубликованном научным журналом The Lancet.

Ученые выяснили, что защита в общей популяции от повторного заражения COVID-19 составляет 80%. Однако у лиц старше 65 лет она снижается до 47%.

Отмечается, что вакцинация от COVID-19 является приоритетом, особенно в названной возрастной группе, передает Regnum.

Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн назвал фактор, который влияет на повторное заражение коронавирусом.

Человек может заболеть COVID-19 повторно, если при первом случае заболевания иммунитет был очень слабо выражен. Это может быть также и при бессимптомном течении заболевания.

Альтштейн предположил, что повторное заболевание COVID-19 в некоторых случаях может быть более тяжелым, чем первое.

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Ученые заявили о повышенном риске для пожилых повторно заболеть COVID-19

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Теги: пожилые, коронавирус, повторное заболевание



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