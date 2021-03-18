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Политика Свердловская область
Евгений Куйвашев (2020) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Глава Среднего Урала объявил 2022 - Годом Мамина-Сибиряка

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил следующий год Годом Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. Согласно указу, разработкой планов мероприятия займется организационный комитет, который областному правительству только предстоит создать.

"Дмитрий Наркисович, безусловно, – выдающийся русский писатель, биография которого неразрывно связана с Уралом: он много путешествовал по региону, изучал его уклад, традиции народов, фольклор. Юбилейный год дает хорошую возможность глубже погрузиться в творческое наследие мастера, реализовать в самых разных форматах интересные, знаковые проекты, связанные с жизнью и произведениями писателя. Мамин-Сибиряк, без сомнения – создатель литературного памятника жизни уральских горнозаводчиков. И его творчество помогает нам лучше понять историю своего края, по-новому взглянуть на то, как развивался и продолжает развиваться наш регион", – сказала министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

Напомним, что прошлый 2020 г. был объявлен Годом известного уральского композитора Евгения Павловича Родыгина. К сожалению, автор знаменитой "Уральской рябинушки" скончался в прошлом июле, так и не увидев документальный фильм, приуроченный к его 95-летию – "Композитор Евгений Родыгин. В духе времени".

Министерство культуры Свердловской области подписало приказ о присвоении Уральскому центру народного искусства имени известного уральского композитора. В регионе состоялся музыкальный фестиваль "Грани искусства Евгения Родыгина" во Дворце молодежи, прошел II Всероссийский конкурс народно-песенного искусства имени Евгения Павловича Родыгина, был проведен межрегиональный дистанционный конкурс композиторов-песенников и музыкально-компьютерного творчества "Digital-Рябинушка". Закончился Год торжественной церемонией в Концертном зале им. М.В. Лаврова Уральского центра народного искусства.

2021-й год в Свердловской области в декабре прошлого года губернатор объявил Годом медицинского работника. О своем решении губернатор рассказал участникам традиционного новогоднего приема общественности. На этот раз он прошел в оффлайн и онлайн-форматах.

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Глава Среднего Урала объявил 2022 - Годом Мамина-Сибиряка

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Теги: Куйвашев, губернатор, год Мамина-Сибиряка



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