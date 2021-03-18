ЗСО обжаловало решение суда, отменившего постановление об изменении границ челябинского бора

Законодательное собрание Челябинской области направило в Седьмой кассационный суд кассационную жалобу на решение Второго апелляционного суда, признавшего недействующем постановление ЗСО об изменении границ Челябинского городского бора для строительства хирургического корпуса детской областной больницы, передает корреспондент Накануне.RU.

Ответчик просит отменить апелляционное определение суда и принять новое решение об отказе в удовлетворении требований административных истцов.

Жалобу опубликовал юрист Владимир Казанцев, который является одним из истцов по делу.

Напомним, 26 декабря 2019 г. депутаты ЗСО утвердили изменения границ Челябинского городского бора. Согласно поправкам, из состава памятника природы исключили участок площадью в 4,2 гектара под строительство детского хирургического корпуса. При этом, как отмечается, под застройку попадает земельный участок площадью не более 1,5 га для самого корпуса, коммуникаций и подъездных путей. В новом корпусе больницы планируют разместить всю детскую хирургию, а также онкогематологический центр и отделение трансплантации органов и костного мозга. Объект включили в федеральный проект "Развитие детского здравоохранения", на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 4,5 млрд руб.

2 февраля Второй апелляционный суд во второй раз признал недействующем постановление ЗСО об изменении границ Челябинского городского бора для строительства хирургического корпуса детской областной больницы. Власти Челябинской области заявили, что будут обжаловать решение суда.