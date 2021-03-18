Федеральные партийные списки на выборах в Госдуму все-таки получили шанс на расширение

Федеральная часть партийных списков на выборах в Госдуму в сентябре этого года может быть увеличена в два раза – с 10 до 20 человек. Законопроект об этом накануне утвердил комитет нижней палаты парламента по контролю и регламенту. Впрочем, цифра пока не фиксированная и она может измениться во время рассмотрения законопроекта между первым и вторым чтением, комитет, например, предлагает остановиться на цифре 15. В первом чтении документ планируется рассмотреть 23 марта, передают "Ведомости".

Авторами законопроекта выступают депутаты от ЛДПР, они предложили его еще в 2019 году, но тогда документ не был поддержан ни правительством, ни профильным комитетом Совета Федерации. Тем не менее, Владимир Жириновский продолжал настойчиво продвигать эту идею, в частности, высказал ее на одной из встреч с президентом. В итоге появилась информация о том, что Кремль поддерживает законопроект, но число кандидатов в федеральном списке должно составить 15, а не 20. Источники издания отмечают, что такое изменение в позволит включать в список больше нужных людей в проходную его часть – это важно для прохождения спонсоров партии, которые дают деньги на кампании.