Мосгорсуд изменил приговор членам банды, в которую входил брат депутата Госдумы

В среду, 17 марта, Московский городской суд рассмотрел апелляцию на приговор членам банды, в которую входил брат депутата Государственной думы России.

Напомним, в начале прошлого года в МВД заявили о задержании троих членов преступной группы, обвиняемых в хищениях денег из банковских депозитариев в различных регионах страны. По данным ведомства, ущерб превысил 2,6 млн долларов. Задержания прошли в Москве и Екатеринбурге.

Позже стало известно, что одним из задержанных оказался родной брат депутата Госдумы РФ от Свердловской области Андрея Альшевских - Владимир. Впоследствии сам парламентарий подтвердил, что задержанный действительно его родственник.

В сентябре Таганский районный суд Москвы огласил свой вердикт по этому громкому делу: Владимир Альшевских получил 4 года лишения свободы. Еще двое фигурантов - Ловцов и Брехов - получили 4 года и 4 года 2 месяца лишения свободы соответственно. Все трое будут отбывать сроки в колонии общего режима. Позднее на приговор поступила апелляция, которую в среду рассмотрел Мосгорсуд.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского суда, приговор Таганского суда в отношении Ловцова, Брехова и Альшевских был частично изменен.

"В описательно-мотивировочной и резолютивной частях приговора уточнено, что в счет погашения гражданского иска подлежит обращение взыскания на 198 тыс. 406 долларов США, 110 тыс. фунтов стерлингов, 1 тыс. 750 евро, а также 1 млн 123 тыс. руб.", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в остальной части приговор был оставлен без изменения.

Напомним, депутат Андрей Альшевских признавался, что он был "ошарашен" новостью о задержании своего брата.