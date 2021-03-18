Рыбаки предупредили о масштабных сбоях в добыче самой дешевой рыбы

Стоимость самой дешевой рыбы в России - сардины иваси - может вырасти из-за новых правил на таможенное декларирование некоторых судов. Об этом говорится в письме директора дальневосточных компаний "Тралфлот" и "Софко" Владимира Рекасова вице-премьеру Виктории Абрамченко, пишет РБК.

Речь идет о судах, добывающих рыбу по российским квотам, которые построены или куплены за рубежом и обслуживаются и ремонтируются в иностранных портах.

Таким судам до 1 января 2022 года предписано пройти таможенное декларирование. В письме Рекасова говорится, что это требование приведет к масштабным сбоям на промысле скумбрии и сардины иваси и сокращению объема поставок сардины иваси на внутренний рынок. В итоге стоимость этой продукции может вырасти на 20–25%.

Правительство просят поддержать предложение Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) и отсрочить вступление в силу нового механизма.