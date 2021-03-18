18 Марта 2021
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Политика Свердловская область Уральский ФО
топор (2021) | Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

Житель Свердловской области расчленил собственного сына

В Верхней Пышме мужчине 1959 г.р., работавшему в сфере лесозаготовки, предъявлено обвинение в убийстве.

10 марта обвиняемый, находясь в лесном массиве, в районе 31 километра трассы Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов, на почве личной неприязни к своему сыну 1985 г.р., нанёс ему несколько ударов по голове, после чего топором расчленил тело и укрыл останки, присыпав снегом. 13 марта их нашел местный егерь, который был в курсе поисковых мероприятий.

Сам обвиняемый сообщил о пропаже сына только после того, как об исчезнувшем брате забеспокоилась его сестра. В настоящее время выясняется причина убийства.

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Житель Свердловской области расчленил собственного сына

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Теги: родители, убийство



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