Жительница Курганской области подожгла 8-летнего сына

В Курганской области заведено уголовное дело после убийства ребенка.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, 15 марта 31-летняя женщина поругалась со своим 8-летним сыном. Они вышли во двор домовладения, где мать облила ребенка горюче-смазочным материалом и подожгла.

Ребенок скончался. Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, свердловский областной суд рассмотрел уголовное дело сектанта Ивана Казанцева, лишившего жизни собственного сына. Мужчину ждет принудительное лечение.