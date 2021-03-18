ОНК: Навальный не жалуется на условия содержания в ИК-2

Российский оппозиционер Алексей Навальный не имеет жалоб на условия содержания и действия сотрудников ИК-2 в Покрова, где он отбывает наказание.

"Мы встретились, представились, интересовались его оценкой условий содержания в колонии",— сообщил председатель ОНК Владимирской области Вячеслав Куликов. По его словам, у политика происходит "период адаптации".

Визит в ИК-2 был связан с публикацией "искаженной информации об условиях содержания" в колонии, отметил Куликов, передает "Коммерсант".

Ранее Навальный сообщил, что содержится в "секторе усиленного контроля А" в исправительной колонии №2 в Покрове.

Пока он не видел "никакого насилия и даже намека на него". Колонию он охарактеризовал, как "наш дружелюбный концлагерь".