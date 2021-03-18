Белый дом: США ответят на действия России

Администрация президента США Джо Байдена намерена в ближайшее время ответить на действия Москвы.

Как заявила пресс-секретарь главы государства Джен Псаки, "россияне вмешивались или пытались вмешаться в выборы на протяжении многих лет, задолго до 2016 года". Администрация американского президента запросила у разведслужб данные по четырем вопросам: предполагаемого отравления российского политика Алексея Навального, хакерской атаки на федеральные ведомства, предполагаемого вмешательства в выборы и наград за американских военных в Афганистане, отметила Псаки в интервью телеканалу ABC News.

Напомним, Джо Байден назвал Владимира Путина "убийцей".

По словам Байдена, он предупреждал Путина о возможных санкциях в отношении России, когда говорил с российским президентом по телефону в конце января.