18 Марта 2021
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смартфон телефон мобильный сотовый смс (2014) | Фото:

Роскомнадзор захотел получить доступ к данным о телефонных разговорах россиян

Роскомнадзор может получить право требовать от операторов мобильной связи предоставлять личные данные абонентов.

Среди них - сведения о звонках, говорится в постановлении правительства. В ведомстве объясняют это необходимостью борьбы с серыми сим-картами. Если инициатива Роскомнадзора будет одобрена, сотовые операторы будут обязаны предоставлять ФИО, паспортные данные абонентов, информацию о видах звонков, которые совершали абоненты или пользователи корпоративных тарифов.

Регулятор сможет получать данные ежедневно. По словам экспертов, масштаб запрашиваемой информации будет нарушать тайну связи, сообщает РБК.

Тем временем, налоговые органы РФ с 17 марта получили расширенный доступ к банковской тайне. Мера введена для повышения контроля за денежными потоками граждан и предприятий, что позволит сделать выводы об объеме возможных недекларируемых доходов.

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Роскомнадзор захотел получить доступ к данным о телефонных разговорах россиян

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Теги: Роскомнадзор, сотовая связь, персональные данные



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