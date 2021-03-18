Роспотребнадзор заявил, что у 10% привившихся не вырабатывается иммунитет

Около 10% людей после вакцинации не вырабатывают антитела.

Как заявила в эфире "России 1" глава Роспотребнадзора Анна Попова, это касается не только препаратов от коронавируса, но о практически всех вакцинах. "Здесь главное, чтобы общая часть населения в стране была защищена. И тогда те 10%, которые не могут выработать иммунитет, тоже окажутся защищены ровно потому, что вирусу негде будет распространиться",— сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора напомнила, что переболевший COVID-19 может быть носителем вируса, а потому должен носить маску и защищать окружающих.

Ранее Попова заявила, что жители России, которые переболели COVID-19, не смогут заразиться коронавирусом с так называемым британским штаммом.

Также это относится к тем, кто получил вакцину от коронавируса.