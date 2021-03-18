В Минобороны не подтвердили взрыв торпед при выгрузке с корабля в Приморье

Минобороны России опровергло информацию о взрыве торпед в Приморском крае.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел при выгрузке с большого противолодочного корабля. В результате ЧП 10 марта в закрытом городе Фокино якобы пострадали семь человек.

"Информация, опубликованная в отдельных СМИ, о якобы взрыве 10 марта торпед при выгрузке с большого противолодочного корабля в Приморье не соответствует действительности",— заявили в военном ведомстве России, передает "Интерфакс".

По данным "Рен ТВ", часть пострадавших якобы отравились нервно-паралитическим веществом.