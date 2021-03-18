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Boeing 737, крушение в Иране (2020) | Фото: иранские СМИ

Власти Ирана сообщили причину, по которой был сбит украинский Boeing

Стали известны итоговые результаты отчета Организации гражданской авиации Ирана по расследованию инцидента с лайнером "Международных авиалиний Украины".

Как следует из документа, Boeing, сбитый в январе прошлого года под Тегераном, был ошибочно принят за вражескую цель иранскими силами противовоздушной обороны.

Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отчет не раскрывает причин трагедии. Глава дипломатии обвинил Иран в попытке скрыть правду.

По его словам, Иран провел техническое расследование с многочисленными нарушениями международных стандартов, Чикагской конвенции и Международной организации гражданской авиации, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось ранее, две ракеты "Тор-М1" класса "земля-воздух" были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления.

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Власти Ирана сообщили причину, по которой был сбит украинский Boeing

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Теги: Иран, самолет, крушение



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