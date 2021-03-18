Росстат: недельная инфляция в России замедлилась до 0,1%

С 10 по 15 марта инфляция в России замедлилась до 0,1%.

Как сообщает Росстата, с начала марта инфляция выросла на 0,3%, с начала года — 1,8%. За неделю больше всего подорожали баранина, говядина, куриное мясо, а также сахар молоко и подсолнечное масло.

Снизились цены на сметану и пшено, муку, масло сливочное, мясные консервы, огурцы и помидоры.

Замедление годовой инфляции до 4% может задержаться до начала 2022 года. Об этом сообщает Центробанк России.