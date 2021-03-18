Космос, арт-креатив, цифровой формат и не только. Молодые вартовчане получают новые возможности для творчества и самореализации.

Разобщенность, детство в сопровождении гаджетов, дистантное образование - какие еще "прелести" цифрового века ожидают наших детей и подростков, бог весть. В таком почти оруэлловском сегодняшнем мире, наверное, особенно ценно, когда в городе, где ты живешь, местные власти не просто пытаются сохранить молодежный "клуб у дома", но и наполнить новым смыслом площадки, где подростки могут получить полезные навыки, знания и живое общение. В Нижневартовске начало 2021 года стало стартом двух удивительных проектов: Арт-резиденции и подросткового клуба по месту жительства "КосмоКвант".

Главный куратор этих инициатив заместитель главы города Нижневартовска, директор департамента общественных коммуникаций администрации города Светлана Селиванова говорит, что "КосмоКвант" создан по итогам анализа интересов и предпочтений детей и подростков столицы Самотлора — посетителей подростковых клубов. И, конечно, весьма символично, что открылся клуб в юбилейный для всей истории космонавтики год. В 2021 году исполняется 60 лет с момента первого полета человека в космос, первого космонавта планеты Юрия Гагарина.

А Нижневартовск, между прочим, родина пока единственного югорского космонавта Сергея Рыжикова. "Как при таких составляющих не появиться "КосмоКванту" в городе?", - отмечает Светлана Селиванова.

Хатуна Шония, начальник управления по молодежной политике департамента общественных коммуникаций администрации города Нижневартовска, рассказала о том, как создавался клуб. В 2020 году проект ремонта и переформатирования одного из подростковых (молодёжных) клубов стал победителем городского конкурса «Инициативное бюджетирование» и получил финансовые средства. Организатором конкурса являлась администрация города Нижневартовска. Площадь «КосмоКванта» больше 130 квадратных метров, здесь оборудована система «теплый пол», предусмотрена шумоизоляция. Что немаловажно, так как клуб расположен в жилом доме. А, значит, надо было учесть несколько моментов - чтобы и детям было комфортно и свободно заниматься и общаться, но и жителям занятия детей не мешали.

Светлана Селиванова отмечает в разговоре с Накануне.RU, что городские власти намерены продолжать работу по организации подростковых клубов. "Космоквант" — новый объект, который создан с учетом всех современных требований к помещениям досуговой деятельности. Хочу отметить, что клубы очень востребованы у подростков, ежегодно мы отмечаем рост числа посетителей - до 40 тысяч посещений. Это направление лично курирует глава Василий Тихонов, поэтому мы сейчас в поиске новых пространств. И на это есть несколько причин. Во-первых, есть большой запрос на проведение, например, молодежных кинофестивалей, на встречи с молодыми актерами, режиссерами. Мы понимаем, что для подобных мероприятий необходима соответствующая площадка со всем необходимым оборудованием. Кроме того, город постоянно строится, появляются новые микрорайоны и как раз на этих территориях, где в основном, проживают молодые семьи с детьми, нет площадок для досуга детей и подростков. Мы будет искать новые помещения для размещения подростковых клубов. У нас уже есть опыт создания "Космокванта", который лишний раз показал, — такие "третьи места" очень востребованы", - подчеркивает Светлана Селиванова.

В конце февраля Василий Тихонов лично побывал на почти готовой площадке "КосмоКванта". Кстати, в сопровождении депутата Думы Югры Натальи Западновой, которая тоже приняла живое участие в создании современной подростковой рекреации - на средства депутатского фонда Натальи Западновой была приобретена часть современной техники для клуба. А клубное пространство включает в себя два учебных класса, просторный многофункциональный зал с местами, оборудованными компьютерами, очками виртуальной реальности, в планах приобретение мобильного планетария. Детей и подростков здесь будут ждать занятия по тематическим развивающим программам, связанными с космическими технологиями, ракетостроением, работа в программах для трёхмерного моделирования, печать деталей на 3D-принтерах.

"Чем больше мы совместными усилиями будем создавать таких прекрасных мест для наших детей, тем больше они получат возможностей для развития, значит, в будущем они смогут стать более востребованными", - сказал Василий Тихонов, осматривая площадку "КосмоКванта". И добавил: "Тема космоса продолжает раскрываться в нашем городе. Единственный югорский космонавт – нижневартовский. У нас есть сквер Космонавтов, открывается подростковый клуб. В планах пригласить в гости нашего земляка Сергея Рыжикова. Думаю, встреча с ним будет интересна нашим юным горожанам".

Открытие клуба «КосмоКвант» планируется в первом квартале этого года, конечно, при условии снятия на территории региона ограничений, связанных с распространением COVID-19. Как сообщили Накануне.RU в администрации Нижневартовска, сейчас город участвует в региональном конкурсе инициативных проектов с проектом по созданию еще 3 тематических подростковых клубов. Текущее управление "Космоквантом" и другими уже действующими подростковыми клубами находится в ведении МАУ "Молодёжный центр". Его директор Людмила Козлова говорит, что центр организовывает работу уже одиннадцати клубов по месту жительства. В них дети могут поиграть в приставку, сделать уроки, почитать книги, поучаствовать в конкурсах, позаниматься рукоделием. Программа предполагает возможность занять свое свободное время подросткам 14-18 лет.

Людмила Козлова рассказывает, как специалисты центра научились быть не просто клубными организаторами, а делать самое трудное - создавать диалог с молодыми вартовчанами, чтобы учесть их приоритеты. "Нам пришла в голову идея тематического клуба. Провели фокус-группу с подростками. Они сказали, что, поскольку выросли с гаджетами в руках, хотят проводить досуг в "цифровом", мультимедийном месте", - рассказывает Людмила Козлова. И добавляет: "Мы сразу обратили внимание на инженерно-технологические специальности. Нижневартовск – родина космонавта Сергея Рыжиков , слоган города – "Выше ожиданий". И, наконец, космос, астрономия – глубокая тема, из которой можно черпать и черпать. Так и родился "КосмоКвант".

Тема космонавтики, скорей всего, найдет отражение в этом году и в работе Арт-резиденции, первая часть которой уже открылась. Пока что творческое пространство работает в тестовом режиме. В "арт-приемке" принимал участие глава города Василий Тихонов.

"Очень важно, что в Нижневартовске появилось еще одно место, где творческие люди могут высказываться на волнующие их темы, встретиться с единомышленниками и реализовать свой творческий потенциал. По инициативе Губернатора Югры Натальи Комаровой в регионе развивается креативная индустрия. С прошлого года действует закон соответствующий закон, который направлен на поддержку таких культурных проектов", - сказал глава города Василий Тихонов.

Нижневартовская арт-резиденция - первая в Югре. Процесс от идеи до реализации арт-резиденции держал на контроле мэр Нижневартовска Василий Тихонов. А вот инициатором проекта была губернатор Югры Наталья Комарова.

Этот масштабный проект, территория почти в три тысячи квадратных метров, вместит в себя пространства, необходимые для творчества: мастерские и тематические лаборатории, художественную галерею, репетиционные залы, лекторий и коворкинги. Здание под проект было приобретено в 2020 году (в рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и АО «Транснефть»). В 2020 году в Югре был принят закон о креативных индустриях, создавший правовую базу для работы и развития таких центров для творческой молодежи, как нижневартовская Арт-резиденция. Само здание будут открывать для посетителей поэтапно. Сегодня уже задействован первый этаж, специалисты МАУ «Молодежный центр» составляют досуговую программу с учётом интересов разных аудиторий. Здесь уже проходят выставки, лекции, встречи с резидентами, интересными для молодых людей.

"Что касается "работы" окружного закона о креативных индустриях в арт-резиденции, то проекты бывают двух видов. Это либо бизнес-инкубатор для креативного бизнеса, либо обучение детей творческим навыкам – дизайну, хореографии, вокалу и так далее. Закон регламентирует монетизацию творчества, чтобы, например, дизайнеры не уезжали в Москву или Санкт-Петербург, а оставались работать в родном Нижневартовске. Специалисты должны уметь зарабатывать", - рассказала Накануне.RU директор МАУ "Молодёжный центр" Людмила Козлова.

Отметим, что Арт-резиденция - абсолютно новый проект как для Нижневартовска, так и для всей Югры. "Нижневартовск идет немного с опережением коллег. Хотя у нас впереди еще много работы, в первую очередь, по оснащению лабораторий и составлению плана досуговой деятельности. Планируется, что занятия в Арт-резиденции будут как платными, так и бесплатными в зависимости от направления и резидента", - отмечает Светлана Селиванова.

Как раз вопрос платы за столь широкие возможности для детей и подростков, которые теперь открываются в Нижневартовске - наверное, один из самых актуальных для родителей. Занятия в подростковом клубе "КосмоКвант" будут полностью бесплатными. "Это часть молодежной политики губернатора Югры Натальи Комаровой, главы Нижневартовска Василия Тихонова. Если мы говорим про подростковые клубы, то наша задача — развить эту сеть", - еще раз подчеркивает заместитель главы Нижневартовска Светлана Селиванова.



Еще одним важным моментом, как показал "ковидный 2020", является возможность работать этим подростковым пространствам как в онлайн, так и в оффлайн режимах.

"В условиях пандемии мы все научились работать онлайн. Сегодня множество мероприятий специалисты подростковых клубов проводят с ребятами именно в онлайн-формате. Как только позволит эпидситуация, клубы начнут принимать посетителей. Арт-резиденция открыта, но опять же с учетом ограничений - по предварительной записи. Сегодня там работает несколько персональных выставок нижневартовских художников, еще одна готовится к экспозиции, " - говорит Светлана Селиванова.

Основной целевой аудиторией нижневартовской Арт-резиденции станет креативная молодежь города: художники, музыканты, дизайнеры, представители общественных объединений. В Нижневартовске уже уверены, что Арт-резиденция станет "точкой притяжения" юных творцов столицы Самотлора.

А профессионалы уже оценили потенциал открывшейся креативной площадки. Олеся Медведева, профессиональный художник, член Союза художников России, преподаватель ДШИ №1 Нижневартовска уверена: "Арт-резиденция - уникальная площадка. Это единственный выставочный зал в городе, где пространство, стены, свет работают на общее восприятие художественных работ. Локации в здании также можно использовать под различные творческие мастерские. Уверена, что многие молодые таланты смогут здесь раскрыть себя, развить свой потенциал. Также это прекрасное место для интересного общения, новых знакомств, ярких открытий. Это очень круто!".