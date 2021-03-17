18 Марта 2021
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Госдума приняла закон о "нечаянной коррупции"

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палата представителей сша, американский флаг, сша (2020) | Фото: newsarium.org

В Госдепе заявили, что будут "привлекать Москву к ответственности за злонамеренные действия"

Госдеп прокомментировал приглашение посла России в Москву на консультации, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на представителя госдепартамента Джалину Портер.

Она заявила, что США поддерживают отношения с Россией там, где это отвечает их интересам, но намерены привлекать Москву к ответственности "за злонамеренные действия".

"По мере того, как мы общаемся с Россией, чтобы это продвигало американские интересы, мы сможем привлечь ее к ответственности за любые враждебные злонамеренные действия... Мы также ясно осознаем выводы, которые бросает Россия", - приводит издание ее слова.

Напомним, посол России в США Анатолий Антонов приглашен на консультации в Москву, на которых проанализируют перспективы отношений с Вашингтоном.

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В Госдепе заявили, что будут "привлекать Москву к ответственности за злонамеренные действия"

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Теги: Анатолий Антонов, посол России, Госдеп



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