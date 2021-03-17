Тюменца будут судить за попытку склонить жителей региона к массовым беспорядкам и насилию

В Тюменской области 34-летнего безработного мужчину будут судить за попытку вовлечения жителей региона к участию в массовых беспорядках.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК РФ (попытка склонить граждан к массовым беспорядкам, или к участию в них, а также к насилию над гражданами).

"В ходе следствия установлено, что период с 24 по 29 января 2021 обвиняемый на территории города Тюмени и Тюменского района Тюменской области разместил с использованием принадлежащего ему аккаунта, зарегистрированного в одной из социальных сетей одного из городских сообществ, публикации, которые содержали призывы к массовым беспорядкам с применением насилия, с погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, предметов, представляющих опасность для окружающих, а также, оказанием вооруженного сопротивления представителям власти, и к участию в них", - говорится в сообщении СКР.

Обвиняемый свою вину признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит либо ограничение свободы до двух лет, либо лишение свободы или исправительные работы на тот же срок.