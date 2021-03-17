Посла России в США вызвали в Москву после слов Байдена о Путине

После высказывания президента США Джозефа Байдена о российском президенте Владимире Путине, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов был приглашен в Москву. Как сообщила на своей странице в Facebook представитель МИД РФ Мария Захарова, с ним пройдут консультации, цель которых - выяснить, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США, передает корреспондент Накануне.RU.

"Новая американская администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Джозефа Байдена получается, а что не очень. Для нас же главное – определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик. Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски. Об этом и пойдет речь в ходе консультаций МИД России и других профильных ведомств с Послом России в Вашингтоне", - говорится в сообщении Захаровой.

Отметим, что ранее Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. У американского лидера спросили, как он относится к докладу директора нацразведки США о том, что Россия якобы старалась "дискредитировать Байдена и всю демократическую партию во время избирательной кампании".

"Он заплатит цену", - заявил Байден, имея ввиду Путина.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в среду в своем Telegram-канале назвал высказывания президента США о президенте РФ Владимире Путине "истерикой от бессилия", посчитав их также оскорбительными для граждан России.

"Байден своим заявлением оскорбил граждан нашей страны. Это истерика от бессилия. Путин - наш президент, нападки на него - это нападки на нашу страну!", - написал Володин.