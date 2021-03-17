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Госдума приняла закон о "нечаянной коррупции"

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Антон Силуанов (2019) | Фото: Пресс-служба СФ РФ

Силуанов: Россия профинансирует все расходы, если на госдолг будут наложены санкции

Министр финансов РФ Антон Силуанов во время заседания комитета Госдумы по финансовому рынку, заявил, что Россия профинансирует все текущие расходы, если в отношении госдолга страны будут введены санкции, сообщает ТАСС.

"Если такие решения будут приняты, мы найдем ответ, найдем решение, как действовать в этой ситуации для того, чтобы профинансировать все первоочередные расходы", - приводит его слова издание.

По его словам можно будет договариваться с Центробанком о предоставлении ликвидности коммерческим банкам и финансовым институтам.

"Будем договариваться с нашими финансовыми институтами, в первую очередь, конечно, с коммерческими банками, будем взаимодействовать с Центральным банком с тем, чтобы вопросы ликвидности Центральный банк решал бы, помогал бы таким финансовым институтам", - заявил он.

Ранее директор департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина РФ Петр Казакевич заявил, что введение новых санкций на операции с российским госдолгом маловероятно, однако такое исключать нельзя.

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Силуанов: Россия профинансирует все расходы, если на госдолг будут наложены санкции

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Теги: госдолг, Антон Силуанов, расходы



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