17 Марта 2021
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Антон Чупрунов (2021) | Фото: vk.com/achuprunov

Тюменскому коммунисту вынесли предупреждение за участие в форуме депутатов в Москве

Тюменский обком КПРФ поручил восточному райкому партии вынести предупреждение коммунисту Антону Чупрунову, сообщил Накануне.RU источник в партии.

Решение было принято в связи с участием Чупрунова в форуме "Муниципальная Россия", который прошел в Москве в минувшие выходные. Мероприятие проходило в рамках проекта "Объединенные демократы", который курирует "Открытая Россия", деятельность которой признана нежелательной на территории России.

Также коммунисту запрещено вести из здания обкома эфиры передачи "Диалоги72" на одноименном Youtube-канале.

Отметим, что это наказание - минимальное. Ранее в беседе с корреспондентом Накануне.RU глава тюменского обкома КПРФ, депутат Тюменской областной думы Тамара Казанцева, сообщила, что обком мог также принять решение о строгом выговоре и даже исключении из партии.

Напомним, форум "Муниципальная Россия" проходил в Москве 13 марта. Общее число задержанных составило порядка 200 человек, в том числе был задержан бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Экс-главу уральской столицы доставили в ОВД Гольяново. Позже всех задержанных отпустили. В отношении них составлены протоколы по ст. 20.33 КоАП РФ (осуществление деятельности на территории РФ иностранной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной).

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Тюменскому коммунисту вынесли предупреждение за участие в форуме депутатов в Москве

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Теги: КПРФ, партия, форум депутатов, задержания, нежелательная организация, антон чупрунов



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