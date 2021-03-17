10 лет оправдания терроризма: Как «Мемориал» и «Новая газета» обеляют боевиков

Известная лояльным отношением к боевикам «Новая газета» опубликовала материал об инциденте с ликвидацией террориста в Сирии в 2017 году, а «Мемориал» представляет интересы брата радикала, обратившегося в Следственный комитет РФ.

Помощь сирийским радикалам

На сайте газеты появился материал о том, что брат боевика, ликвидированного в Сирии, подал заявление в СК РФ с призывом возбудить уголовное дело. Помогли ему в подготовке документов сотрудники организации-иноагента «Мемориал». Заявление основывается на видеоролике «Новой» с участием якобы бойцов некой «ЧВК Вагнера», существование которой не подтверждено.

Публикация отражает позицию издания, основанную на оправдании действий боевиков и критике действий властей. «Новая газета» не занимается передачей информации читателям, издание представляет события в нужном свете, что никак не может считаться работой независимого СМИ.

Героизация боевиков на Кавказе

То, что «Новая» вступается за боевиков и их родственников — не новость. Аналогичную позицию редакция издания занимала и во время боевых действий на Кавказе в начале 2000-х. По мнению военного обозревателя, историка Евгения Норина, это СМИ выбрало сторону бандитов.

«Новая газета» имела вполне последовательную позицию в вопросе о боевых действиях на Кавказе. Эта позиция сводилась к очень жесткой критике любых действий российской стороны и при этом мягкой апологетике боевиков. Это не какая-то случайность и не попытка встать над схваткой, это вполне последовательная позиция с выбором одной из сторон конфликта. Характерный пример, скажем, нам дает материал из номера за 4 декабря 2000 года «Боевик, который не хотел воевать», – отметил он.

Журналисты с уважением отнеслись к главному герою публикации – Руслану Гелаеву. Его называют генералом, а противостоящих ему пророссийски настроенных чеченцев – «бандитской группировкой». Именно этот боевик в 1995 году казнил в Харсеное восемь пленных, включая подполковника Владимира Зряднего и старшего лейтенанта Юрия Галкина, но об этом издание почему-то не стало сообщать, отметил военный обозреватель.

Открыто позиция «Новой» по событиям на Кавказе проявилась в статье от 5 ноября 2005 года, считает Норин. За три недели до этого боевики под руководством Шамиля Басаева атаковали Нальчик. Тогда вышла публикация с заметкой Юлии Латыниной. Она написала: «Я не могла не думать о том, что 13 октября в этом городе худшая часть нации перестреляла лучшую». Лучшей частью она назвала басаевцев, а к худшей причислила военных и милицию. Позиция по поводу Беслана оказалась двусмысленной — издание фактически возлагало ответственность за жертвы не на террористов, а на российскую сторону.

Вышедший спустя 15 лет после страшного теракта фильм под названием «Школа номер один» рассказывает о событиях в Беслане в сентябре 2004 года с точки зрения сотрудников издания. Псевдодокументальная лента собрала все вбросы по теме, которые могли бы быть использованы против властей.

Защита боевиков в исполнении «Мемориала»

Теплым отношением к боевикам известен и так называемый центр «Мемориал». Сотрудники «правозащитной организации» не называли боевиков «лучшей частью нации», они попытались действовать в другом ключе.

«Для этой структуры было характерно скорее прекраснодушное игнорирование контекста происходящего и старательное притягивание за уши любой спорной ситуации в качестве преступления военных. Например, размещение жителей села Комсомольское в лагере рядом с поселком на время штурма «Мемориал» трактовал как захват жителей в заложники и использование их в качестве живого щита», – напомнил Норин.

Во время конфликта на Кавказе среди боевиков сотрудники «Мемориала» пытались найти умеренную фракцию, которую призывали сберечь для заключения соглашения с ними.

Зачем это дело «Мемориалу»

«Правозащитная организация» была признана иноагентом на территории России неслучайно. Известно, что некоммерческая организация (НКО) «Мемориал» получает деньги из-за рубежа и не скрывает этого. На западные средства организация выискивает неприглядные ситуации (или выдает их за неприглядные) в истории России.

Спонсорами деятельности организации являются Фонд Сороса, Европейский Центр защиты прав человека, посольства европейских стран, USAID (организация, являющееся внешним прикрытием для ЦРУ), Фонд поддержки демократии и другие организации, лоббирующие антироссийские интересы.

В этой связи становится понятным, почему юристы «Мемориала» берутся за обращение брата игиловца в СК РФ. Такими действиями НКО пытается создать громкий прецедент в России. Спонсоры организации обкатывают практику легализации террористов, как это уже происходит, например, во Франции. И все это на руку тем самым спонсорам террористических организаций, которые стоят за их созданием.

Обеление террористов в Сирии

Как и во времена событий на Кавказе, сейчас прозападные журналисты и «правозащитники» пытаются сделать героями террористов и обвинить людей, которые с ними борются.

«Позиция как "Новой газеты", так и "Мемориала" относительно современных событий в Сирии — это часть вполне четкой общей линии, в рамках которой Россия во всех случаях несет ответственность за любое скверное событие в зоне боевых действий. Стрелка вины указывает на Кремль в любом случае, и если сломанным часам дважды в сутки случается показать правильное время, то это скорее результат случайного совпадения», – так историк Норин объяснил основные принципы антироссийской работы в медиапространстве.