Экс-глава Челябинска Тефтелев выплатил штраф в размере 37,5 млн рублей

Бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев, осужденный за получение взятки, полностью выплатил уголовный штраф.

Напомним, 28 октября 2020 г. Центральный районный суд приговорил экс-главу Челябинска к 3 годам в колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 млн руб. за получение взятки в особо крупном размере. Сегодня стало известно, что экс-градоначальник выплатил штраф.

"Часть многомиллионного коррупционного штрафа поступила на депозитный счет сразу после возбуждения исполнительного производства в феврале 2021 года. Остаток штрафа в размере 13 267 500 рублей был перечислен 17 марта 2021 года – в последний день срока для добровольного исполнения. Как только денежные средства поступят в бюджет, исполнительное производство будет окончено фактическим исполнением", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

По версии следствия, в 2015-2019 гг. Тефтелев и еще один сотрудник мэрии Евгений Пашков получили взятку на сумму 2,5 млн руб. от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории Челябинска. 23 декабря Челябинский областной суд оставил без изменения по существу приговор экс-главе города.

Прокуратура внесла кассационное представление на приговор бывшего градоначальника. Рассмотрение назначено на 28 апреля.