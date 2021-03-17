Госдепартамент США объявил о полном запрете экспорта и импорта с Россией в сфере вооружения

Министерство торговли и Госдепартамент США объявили о введении торговых санкций в отношении России из-за инцидента с Алексеем Навальным. Так, Госдепартамент внес Россию в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия и оборонных услуг. Санкции Минторга также коснутся экспорта, связанного с национальной безопасностью, исключения по авиации и космосу будут действовать до 1 сентября этого года.