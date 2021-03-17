Южноуральцы смогут сами выбрать общественные пространства для благоустройства

Жители Челябинской области смогут сами выбрать общественные пространства для благоустройства в 2022 году. Губернатор Алексей Текслер призвал южноуральцев принять активное участие в голосовании, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект "Формирование комфортной городской среды" реализуется в регионе с 2017 года. За это время в области благоустроили 429 общественных пространств и 1 тыс. 791 двор. На эти цели было направлено 3,6 млрд рублей. В этом году в области благоустроят 120 парков и 114 дворов. Продолжится реализация проекта и в 2022 году, а какие общественные пространства будут реконструированы, предстоит решить жителям области.

"Каждый из нас мечтает, чтобы наши города и поселки были современными, комфортными, уютными. Сегодня мы уделяем особое внимание благоустройству общественных территорий, мест для отдыха с семьей, приятных прогулок, занятий спортом. Давайте вместе решать, как должны преобразиться наши дворы и скверы, парки и набережные, детские и спортивные площадки", - отметил глава региона.

На новой платформе 74.gorodsreda.ru с 26 апреля по 31 мая пройдет голосование за объекты, которые будут благоустроены в 2022 году.

"Выбор приоритетов зависит исключительно от вашего мнения. Обращаюсь ко всем южноуральцам: участвуйте в рейтинговом голосовании регионального проекта "Формирование комфортной городской среды", рассказывайте о нем соседям и друзьям! Территории, которые наберут наибольшее число голосов, будут благоустроены в первую очередь. Голосуйте, чтобы детский городок, спортплощадка или прогулочная зона появились именно там, где это нужно вам. От каждого голоса зависит очень многое", – подчеркнул Алексей Текслер.

Принять участие в голосовании смогут жители всех 43 муниципалитетов региона старше 14 лет.

"Обратная связь необходима для формирования действительно качественной и комфортной городской среды. Без учета мнений граждан невозможно сформировать востребованные общественные пространства. На голосовании будут представлены парки, набережные, скверы, улицы и площади. Нам особенно важно вовлечь молодежь. Им здесь жить, создавать семьи, растить детей", - сообщил и.о. министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе.

В Челябинске объекты благоустройства на 2022 год уже определены по итогам голосования на региональной площадке – "Активный житель74". В список вошли часть прогулочной зоны на улице Университетская Набережная, Комсомольский проспект на участке от улиц Молодогвардейцев до Ворошилова, территория между домами № 23 и № 29 по улице Трудовая, пешеходная зона на гостевом маршруте улицы Свободы на участке от проспекта Ленина до железнодорожного вокзала, скверы по улице Кудрявцева и перед ДК "Станкомаш", а также территория, прилегающая к Дворцу спорта "Юность".

Теперь на платформе 74.gorodsreda.ru челябинцам предстоит выбрать дизайн-проекты для этих территорий.

"Дальнейшее детальное обсуждение проектов будет проводиться с 26 апреля по 31 мая с помощью новой платформы 74.gorodsreda.ru, разработанной Минстроем РФ",- рассказал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Александр Кочерещенко.

В Магнитогорске уже завершился сбор предложений по дизайн-проектам территорий для благоустройства в 2022 году.

"Четыре общественные территории чаще всего отмечали магнитогорцы в своих пожеланиях: сквер имени Чайковского, сквер "Трех поколений", сквер "Спортивный", сквер им. космонавта П.Р. Поповича, рассказали в пресс-службе администрации города.

Теперь жителям предстоит проголосовать на портале 74.gorodsreda.ru и решить какую территорию нужно преобразить в первую очередь. Объекты, набравшие наибольшее число голосов, будут благоустроены 2022 году.