17 Марта 2021
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Происшествия Свердловская область
Ограбление магазина &quot;Связной&quot; в ТЦ &quot;Кировский&quot; в Екатеринбурге (2021) | Фото: источник Накануне.RU

И снова вернулся на место преступления. "Связной" в ТЦ "Кировский" ограбили повторно

Магазин сотовой связи "Связной" в ТЦ "Кировский" (Екатеринбург) повторно ограбили спустя неделю. Об этом Накануне.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Камера видеонаблюдения снова зафиксировала грабителя в красной куртке с черными вставками. Судя по телосложению, взломщиком может оказаться подросток или даже ребенок. На этот раз на преступнике не было маски.

Если в прошлый раз грабитель вынес несколько телефонов на 180 тыс., то сейчас он нацелился и на кассовый ящик. По словам источника, в нем было около 1 тыс. руб. с мелочью.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД Екатеринбурга, по фактам обоих происшествий сотрудниками уголовного розыска проводится проверка. Полицейские устанавливают лицо, причастное к противоправным деяниям.

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И снова вернулся на место преступления. "Связной" в ТЦ "Кировский" ограбили повторно

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Теги: Связной, ТЦ Кировский, ограбление



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