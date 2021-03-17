Стало известно, когда в Свердловской области появится министр финансов

В начале апреля в Свердловской области появится новый министр финансов. Так в свердловское Заксобрание внесены документы на согласование исполняющего обязанности главы минфина Александра Старкова на посту областного министра финансов. Об этом Накануне.RU сообщила спикер свердловского парламента Людмила Бабушкина.

"Информация соответствует действительности. Действительно кандидатура внесена. Мы можем себе позволить рост госдолга в том объеме, в котором он существует, и федеральный Минфин за этим следит. Старков выполнял функции с приставкой и.о. и думаю, что справится со своими обязанностями", - отметила председатель в беседе с нашим корреспондентом.

Ожидается, что 30 марта кандидатура Старкова будет рассмотрена на заседании бюджетного комитета. В начале апреля он будет утвержден на своем посту.

Ранее наше агентство подробно писало про рост цифр госдолга в регионе. В 2021 году он должен вырасти в 1,6 раз по сравнению с 2020 годом, а через пять лет – удвоиться. Такая информация содержится в обновленном прогнозе основных характеристик бюджета региона до 2030 года.