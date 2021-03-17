Трое подростков избили водителя трамвая в Екатеринбурге

Трое хулиганов из Екатеринбурга избили водителя трамвая №21. Инцидент произошел 16 марта около 23.00 в районе площади Субботников (Верх-Исетский район). Мужчина сделал замечание подросткам, попросив не пинать трамвай.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, один 16-летний и двое 22-летних парней, будучи в алкогольном опьянении, пробили мужчине голову трамвайным ломиком. Помимо серьезной черепно-мозговой травмы у пострадавшего также повреждена рука.

Молодых людей задержали: никто из них свою вину в случившемся не отрицал. На данный момент выясняются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки, с учетом тяжести вреда здоровью пострадавшего, будет принято соответствующее процессуальное решение.