17 Марта 2021
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прокуратура, погоны, гособвинение, надзор (2019) | Фото: Накануне.RU

"Поставьте себя на их место – будете реагировать быстрее" – Генпрокурор своим подчиненным

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов сегодня выступил с докладом о работе надзорного ведомства на расширенной коллегии ГП, где присутствовал и президент России Владимир Путин.

Вот главные цифры из доклада генпрокурора:

- В 2020 году ("который навсегда останется в памяти как год испытаний") прокуратурой пресечено 4 млн нарушений, восстановлены права 1 млн граждан.

- Много нарушений было в сфере здравоохранения: завышение цен на лекарства, проблемы с правами пациентов. Зафиксированы многочисленные факты невыплаты или занижения стимулирующих выплат медикам, которые борются с коронавирусом. Прокуроры добились выплаты незаконно удержанных 2,5 млрд руб. таких выплат.

- В сфере трудового законодательства прокуроры защитили права 420 тыс. человек. Много нарушений было на предприятиях: работников незаконно отправляли в простой и отпуск за свой счет.

- Восстановлены права 100 тыс. несовершеннолетних, в том числе 10 тыс. сирот.

- Выявлено 45 тыс. нарушений, связанных с нацпроектами. 500 уголовных дел было возбуждено по этому направлению.

- В сфере ЖКХ выявлено 344 тыс. нарушений. Генпрокурор обратился к своим подчиненным: "Люди живут без воды, с протекающими крышами. Поставьте себя на их место – ваше реагирование станет более быстрым!".

- Отказано в согласовании около 40% внеплановых проверок.

(2005)|Фото: Накануне.ru

- В сфере охраны окружающей среды и экологии выявлено 282 тыс. нарушений. "Начатое реформирование отрасли затормозилось. Местные органы не ликвидируют свалки, регоператоры не справляются со своими обязательствами по ликвидации отходов", - констатировал генпрокурор.

- В оборонно-промышленном комплексе пресечено 51 тыс. нарушений закона, возбуждено почти 500 уголовных дел, иски в суды направлены на компенсацию более 1 млрд руб.

- Выявлено 250 тыс. коррупционных нарушений. "Привлечены к дисциплинарной ответственности 35 тыс. чиновников. Удалось добиться компенсации ущерба на сумму 84 млрд руб., подавляющая часть – конфискация имущества, происхождение которого чиновники не смогли объяснить. 3 тыс. наших материалов стали основаниями для возбуждения уголовных дел по коррупции", - рассказал Краснов.

- Выросло количество зарегистрированных преступлений (всего 2,4 млн), на 16% выросло количество тяжких и на 5% - особо тяжких преступлений. Киберпреступления выросли в полтора раза, раскрыта только четверть из них.

- Вышестоящие суды изменили приговоры по 40% кассаций, и только треть жалоб подали прокуроры.

- 12 НКО были признаны иноагентами – это 40% от всех таких НКО, признанных иноагентами за шесть лет действия закона.

- Заблокировано 52 тыс. противозаконных материалов в сети, заблокировано 10 тыс. сайтов. Число экстремистских преступлений выросло вдвое.

- Иностранным государствам направлено 90 запросов на возвращение средств, незаконно выведенных из России.

- Прокуроры приняли более 900 тыс. граждан и представителей организаций.

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"Поставьте себя на их место – будете реагировать быстрее" – Генпрокурор своим подчиненным

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Теги: прокуратура, игорь краснов, итоги года



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