Экс-спикер пермской гордумы может трудоустроиться в оборонный НИИ

Бывший спикер гордумы Перми Юрий Уткин может получить новую работу, сообщает "Ъ" со ссылкой на свои источники.

По данным издания, Уткин станет заместителем генерального директора "Уральского научно-исследовательского института композиционных материалов".

Как сообщало Накануне.RU, 27 октября депутаты Пермской городской думы большинством голосов прекратили полномочия спикера городского парламента Юрия Уткина в связи с утратой доверия. Депутаты от "Единой России" считают, что Юрий Уткин "плохо справляется с полномочиями председателя, не учитывает интересы депутатов, разрушает те принципы и наработки думы, которые сложились в течение двух созывов". Также свое решение народные избранники объяснили ростом напряжения в думе. Депутаты от оппозиционных партий были не в курсе про "рост напряжения" и решение большинства не поддержали. В середине марта Юрий Уткин написал заявление о переходе на работу депутатом на неосвобожденной основе.

Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов основан в 1968 году. По информации на сайте института, изначально это была отраслевая лаборатория на территории Пермского завода химического оборудования, позже она стала отраслевым отделом. В 1977 году на базе отдела открылся Уральский филиал научно-исследовательского института технологии машиностроения. Затем филиал не раз проходил реорганизацию и в начале 1990-х годов был преобразован в Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов НПО "Композит". В 2002 году УНИИКМ НПО "Композит" переименовали в ФГУП "УНИИКМ". В 2009-м предприятие было преобразовано в АО и вошло в состав ВПК "НПО машиностроения". В 2013 году обе компании вошли в ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение". Сегодня УНИИКМ участвует в производстве комплектующих изделий для авиадвигателей, космических аппаратов и наземных станций.