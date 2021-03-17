17 Марта 2021
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автобус сбил медведя, медведь в Нижневартовске (2021) | Фото: Накануне.RU

Глава Нижневартовска пообещал найти сбитой медведице "достойное место обитания"

Медведица, которая сегодня попала под автобус в Нижневартовске, была доставлена в вольер, из которого сбежала, сообщили Накануне.RU в УМВД по ХМАО.

Серьезных травм животное не получило. Ее пытались усыпить тремя уколами снотворного, однако лекарство на нее не подействовало. Дальнейшая судьба медведицы пока неизвестна. По информации пресс-службы МВД Югры, на передержку двух животных (сбежавшую медведицу и ее мать) никто не берет. Они обращались в Новосибирск и Самару. Однако взять медведиц из Нижневартовска там не согласились.

Кроме того, медведи по-прежнему остаются в собственности хозяина - никто у него их не изъял.

В полиции очередной раз опровергли появляющуюся в СМИ информацию о том, что владельца медведиц якобы задержали - с него просто взяли объяснение в участковом отделении полиции. Процессуальных оснований для задержания нет.

Отметим, что ситуацию в Instagram прокомментировал лично глава Нижневартовска Василий Тихонов. Он пообещал найти достойное место обитания животным.

"Множество обращений поступает ко мне лично, на службу 112 с просьбой сохранить жизнь медведю. Дал задание службам решить вопрос по дальнейшей судьбе животного. Найдем ему достойное место обитания", - сообщил мэр города.

"Также остались вопросы к хозяину. Ситуация была создана человеком и оказалась рисковой для жителей города. Будем разбираться. Хорошо, что никто не пострадал. Спасибо всем неравнодушным", - написал Тихонов в Instagram.

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Глава Нижневартовска пообещал найти сбитой медведице "достойное место обитания"

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Теги: автобус сбил медведя, медведь в Нижневартовске, автобус, медведь, хозяин, Василий Тихонов



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