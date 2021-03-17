17 Марта 2021
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мосгордума, круглый стол, бадаевский завод, енгалычева екатерина (2019) | Фото: nospress.ru

Депутата Мосгордумы Енгалычеву будут судить за участие в митинге 23 января

В Тверском суде 18 марта состоится суд над депутатом Мосгордумы Екатериной Енгалычевой. Об этом сообщает телеграм-канал "Депутат Енгалычева".

Ей вменяют статью 20.2. часть 8 КоАП — повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Депутату грозит штраф в размере от 150 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, или обязательные работы на срок от 40 до 200 часов, или административный арест на срок до 30 суток.

Напомним, Енгалычева была задержана за участие в несанкционированной протестной акции 23 января. Отмечалось, что для нее это уже второй протокол (первый она получила год назад за встречу с избирателями в своем районе). Третий будет означать уголовное дело.

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Депутата Мосгордумы Енгалычеву будут судить за участие в митинге 23 января

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Теги: депутат Мосгордумы, несанкционированный митинг, Екатерина Енгалычева



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