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Владимир Путин (2020) | Фото: Накануне.RU

"Все приговоры должны быть объективными и справедливыми" – Путин на коллегии Генпрокуратуры

Президент России Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. В отличие от аналогичных собраний других силовых ведомств – МВД и ФСБ – глава государства на этот раз больше говорил о защите интересов граждан, в том числе социально незащищенных, а также особо выделил коммунальные и жилищные проблемы (экология, ЖКХ, обманутые дольщики): "Откровенные жулики не должны отыскивать юридические лазейки для обмана людей".

Путин попросил в первоочередном порядке рассматривать обращения матерей-одиночек, многодетных, сирот, инвалидов и т.д. Он отметил, что за минувший год выросло число выявленных нарушений в охране прав инвалидов, пенсионеров и других незащищенных категорий.

Президент попросил прокуроров следить за тем, чтобы регионы и муниципалитеты приводили местное законодательство в соответствие с обновленной Конституцией. Он вспомнил, как в начале двухтысячных годов прокуратуре удалось решить подобную задачу. "Во многих субъектах было что угодно в законах, кроме упоминания того, что это субъект Российской Федерации", - вспомнил президент.

Также Путин обратил внимание на переполненность СИЗО, которую выявила прокуратура. Он попросил сделать анализ по субъектам и представить ему записку с указанием причин. "Может быть помочь надо МВД, ФСИН, регионам. Там проблем достаточно", - пояснил президент.

Важными сферами прокурорского надзора Путин также назвал трудовое законодательство (по итогам работы прокуроров в 2020 году погашены долги по зарплате почти на 24 млрд руб., до 1,6 млрд руб. снизилась задолженность), защиту прав военнослужащих (прокуроры защитили права 84 тыс. военных).

"В отношении 180 тыс. подсудимых прекращено уголовное преследование. Надо добиваться того, чтобы все приговоры были объективными и справедливыми, соответствовали норме закона", - заметил глава государства. При этом он обратил внимание на то, что снизилась раскрываемость преступлений и попросил проанализировать причины такого спада.

Ну и, наконец, президент счел несправедливым, что в докладе генпрокурора Игоря Краснова ничего не было о решении социальных вопросов самих сотрудников прокуратуры, он попросил заняться этой темой.

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"Все приговоры должны быть объективными и справедливыми" – Путин на коллегии Генпрокуратуры

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Теги: владимир путин, коллегия, генпрокуратура



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