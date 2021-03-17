Клишас: Отменить мораторий на смертную казнь в России невозможно

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, комментируя данные опроса ВЦИОМ, заявил, что отменить мораторий на смертную казнь в России невозможно.

В комментарии РИА Новости сенатор отметил, что об этом неоднократно говорил Конституционный суд РФ, мотивируя это тем, что из-за длительного моратория сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни.

Напомним, результаты опроса ВЦИОМ показали, что, среди прочего, россияне хотели бы отменить в стране мораторий на смертную казнь.

В СПЧ выступили против, объясняя свою позицию тем, что судебная система и правоохранительные органы допускают ошибки.