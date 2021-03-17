"Водоканал" Нижнего Тагила оштрафовали на 300 тысяч за сброс отходов в поселок Черноисточинск

После проверки нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры, ООО "Водоканал-НТ" оштрафован на 301 тыс. руб.. Согласно результатам проверки, предприятие сбрасывало неочищенные сточные воды на рельеф местности в районе полигона ТБО пос. Черноисточинск, в то время, как разрешение было получено на сброс отходов в ручей Безымянный.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, выездная проверка осуществлялась совместно со специалистами министерства природных ресурсов и экологии в декабре 2020 г. Пластиковая труба для сточных вод, принадлежащая ООО "Водоканал-НТ", была расположена с северо-западной стороны поселка на территории государственного ландшафтного заказника областного значения "Черноисточинский пруд с Ушковской канавой и окружающими лесами". Более того, лабораторные исследования ГКУ Свердловской области "Центр экологического мониторинга и контроля" показали превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в сбрасываемых сточных водах.

Таким образом, предприятие нарушило установленный режим охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов на особо охраняемой природной территории областного значения. В связи с этим возбуждено уголовное дело по ст. 8.39 КоАП РФ.

Помимо этого было установлено, что сброс сточных вод в ручей также осуществляется с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. В связи с этим Ленинский районный суд г. Нижнего Тагила возложил на ООО "Водоканал-НТ" обязанность обеспечить сброс отходов в соответствии с требованиями министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области.