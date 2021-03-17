Прикамье примет участие в третьем этапе госпрограммы туристического кэшбэка

Пермский край примет участие в третьем этапе госпрограммы туристического кэшбэка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Региональное министерство туризма и молодёжной политики сообщает, что край готов к приёму туристов со всей страны. Причём каждый путешественник сможет найти здесь отдых по любому из своих предпочтений – регион способен удовлетворить интересы самых разных групп населения.

"Пермском крае множество вариантов для отдыха в любое время года. Мы развиваем экологический, оздоровительный, активный, детский и серебряный туризм. Летом есть замечательные возможности отправиться в круиз или на сплав, зимой – посетить горнолыжные курорты и базы", – сообщил Дмитрий Махонин.

Ростуризм объявил о начале третьего этапа госпрограммы субсидирования поездок по РФ, она возобновится в ночь с 17 на 18 марта. Приобрести туры или проживание можно вплоть до 15 июня, при этом отправиться в поездку можно до 30 июня этого года.

"Таким образом, как и прежде, мы хотим дать людям возможность дешевле отдохнуть на майские праздники и в начале лета. Тем более, что курортный сезон в этом году открывается с 1 мая. Помимо этого, программа позволяет поддержать бизнес в межсезонье", – объявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Напомним, в программе по частичному возврату денежных средств участвуют туры любой стоимости, оплаченные пластиковой или виртуальной картой "Мир". После покупки путешествия или проживания в классифицированной гостинице продолжительностью не менее двух ночей, на карту в течение пяти дней поступит кэшбэк. Сумма возврата составит 20% за одну операцию по одной карте, но не более 20 тыс. руб. При этом получить субсидию можно неограниченное количество раз.