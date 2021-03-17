Байден считает, что Путин "убийца" и "за всё заплатит"

Президент США Джо Байден назвал Владимира Путина "убийцей" в интервью телеканалу ABC.

По словам Байдена, он предупреждал Путина о возможных санкциях в отношении России, когда говорил с российским президентом по телефону в конце января. Речь о санкциях по поводу "вмешательства" России в выборные процессы в США. "Он [Путин] заплатит, - заявил Байден. – У нас был долгий разговор. Я достаточно хорошо его знаю. И разговор начался с того, что я сказал: "Я знаю Вас, Вы знаете меня. Если я установлю, что вмешательство было, то будьте к этому [санкциям] готовы".

Ведущий спросил президента: "Так Вы знаете Владимира Путина. Вы считаете, что он убийца?".

"Хммм, да", - ответил Байден.