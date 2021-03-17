Пенсионный фонд передумал. С Нарусовой не будут взыскивать переплаченную пенсию

Пенсионный фонд России передумал судиться с членом Совета Федерации Людмилой Нарусовой из-за пенсионных начислений, пишет Mash.

Как ранее сообщал телеграм-канал, с 2002 до 2010 года Нарусова была сенатором от Тывы, затем два года - от Брянской области. Далее последовали четыре года парламентского простоя, а в 2016 году она вернулась в Совфед и вновь стала сенатором от Тывы.

При этом с 2012 по 2016 год Нарусова получала надбавку к своей пенсии как бывший сенатор. При возвращении на работу она должна была сообщить об этом в Пенсионный фонд. Но член СФ этого не сделала, выплачивать надбавку ей продолжили, пока два года назад чиновники "внезапно не узнали сенаторов своей страны в лицо", писал Mash. В итоге доплату отменили и потребовали от Нарусовой вернуть деньги обратно.

Однако теперь, отмечает телеграм-канал, "случилось что-то такое, отчего распределители пенсии передумали и забрали свои иски".