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Общество Свердловская область
Начальник ГУ МВД РФ по Свердловской области Александр Мешков (2019) | Фото: Управление МВД России по Астраханской области

Глава свердловского МВД лично проверил отдел полиции, где ухудшились показатели

Руководитель свердловского Главка МВД генерал-лейтенант полиции Александр Мешков посетил с рабочим визитом отдел полиции Алапаевска.
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Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального полицейского ведомства Валерий Горелых, это 23-е по счету подразделение территориальных ОВД, где побывал руководитель гарнизона с момента своего назначения. Такие выезды генерал Мешков практиковал на регулярной основе, но после начала пандемии этот процесс пришлось временно приостановить.

Сейчас работа в этом направлении возобновилась. Основной целью подобных плановых визитов является личное ознакомление с состоянием дел в том или ином ОВД, в том числе в сфере взаимодействия органов внутренних дел с муниципалитетами и коллегами из других правоохранительных структур.

"Встречал высокого гостя начальник отдела полиции Алапаевска полковник Эдуард Губер. Он, как и положено, поприветствовал генерала Мешкова, а затем показал служебные помещения личного состава, условия, в которых он несет службу. Межмуниципальный отдел МВД России "Алапаевский" обеспечивает правопорядок непосредственно в Алапаевске, а также муниципальных образованиях Алапаевское и Махневское. В оперативном обслуживании Алапаевского отдела полиции находится территория площадью более 19500 кв. км, протяженность которой с севера на юг – 275 км, с запада на восток – 170 км. Здесь расположено 122 населенных пункта. Численность населения на конец 2020 года составила более 72 тысяч человек", - отметил полковник Горелых.

полиция, МВД, отдел(2018)|Фото: Накануне.RU

После ознакомительной части визита в актовом зале состоялось оперативное совещание с руководящим составом подразделения. Глава ГУ МВД области отметил, что его прибытие не связано с намерением произвести внезапные кадровые рокировки.

"В подразделении, безусловно, есть положительные аспекты. Вместе с тем, с учетом имеющихся проблемных моментов в оперативно-служебной деятельности коллектива, предупреждения о персональной ответственности за недостаточно эффективную деятельность по защите интересов местных жителей от преступных посягательств получили сразу несколько должностных лиц. Причиной справедливой критики стала "кривая" уровня раскрываемости зарегистрированных преступлений с начала текущего года - 66,9%, что на 10,4% меньше показателя 2020 года. Также не может не тревожить ситуация с подростковым криминалом, с выявлением и документированием противоправной деятельности так называемых "черных лесорубов", профилактической работой с лицами, состоящими под административным надзором.

Александр Мешков заслушал представителей основных подразделений райотдела и поставил конкретные задачи и сроки по устранению допущенных в работе упущений. Он также пожелал успехов в решении актуальных вопросов, чтобы подразделение как можно скорее вышло из зоны критики", - рассказал Валерий Горелых.

По его словам, плановые рабочие визиты в отделы полиции начальник Главка продолжит и в дальнейшем.

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Глава свердловского МВД лично проверил отдел полиции, где ухудшились показатели

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Теги: Мешков, Алапаевск, полиция



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