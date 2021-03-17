В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту хищения 16 млн при реставрации театра оперы и балета

В Челябинске возбуждено уголовное дело о хищении свыше 16 млн рублей при реставрации здания государственного театра оперы и балета имени Глинки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Работы проводились в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС.

В ходе проверки установлено, что подрядчик использовал более дешевые материалы при реставрации цоколей фасада, ступеней и покрытий крылец объекта культурного наследия, что не было предусмотрено условиями контракта.

В результате ущерб составил более 16,5 млн руб.

Материалы проверки были направлены в следственный орган. В результате возбуждено уголовное дело по ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее министр культуры Челябинской области Алексея Бетехтина рассказал, что решение о замене гранита было принято авторским надзором, и согласовано с Комитетом по охране культурного наследия.

"Все процедуры были проведены по закону. Изначально гранит, который использовался в облицовке оперного театра был доставлен из Шершневского карьера. Сегодня этого месторождения уже не существует, тогда было принято решение использовать для облицовки Дымовский гранит. Однако в процессе работ выяснилось, что он имеет другой оттенок. Чтобы сохранить внешний облик исторического здания было решено использовать гранит с Малышевского месторождения", - сообщил он.