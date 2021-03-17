В Екатеринбурге создадут туристический аудиогид с излюбленными местами рок-легенд

В Екатеринбурге выпустят аудиогид, который проведет любителей уральского рока по излюбленным местам их кумиров. Реализация проекта приурочена к празднованию 35-летия со дня создания Свердловского рок-клуба, которое отмечается в этом году.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании МТС, консультантами при составлении маршрута выступят историограф Свердловского рок-клуба Дмитрий Карасюк и екатеринбургская журналистка Светлана Толмачева. К созданию аудиогида могут присоединиться и сами жители уральской столицы, сохранившие уникальные воспоминания и артефакты, связанные с уральским роком. Лучшие из них будут использованы в телевизионных сюжетах Областного телевидения.

Запуск бесплатного аудиогида запланирован на начало лета, а первые "живые" экскурсии пройдут уже 15 мая в Ночь музеев.

"Музыкальные коллективы Свердловского рок-клуба: Наутилус Помпилиус, Чайф, Агата Кристи, Настя и др. в середине 80-х годов прошлого века не только распахнули ворота закрытого военно-промышленного города, показав жителям огромной страны его невероятный творческий потенциал. Они фактически разрушили монополию столиц на популярных эстрадных исполнителей, заставив говорить о Свердловске, как об одной из колыбелей русского рока, создав городу имидж "молодежной Мекки", – рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Создание электронного путеводителя входит в программу проекта "Городские легенды", целью которого является составление оригинальных туристических маршрутов по городам России. После запуска аудиогида, жители и гости Екатеринбурга смогут скачать приложение для путешествий Surprise Me или зайти на платформу аудио путеводителей izi.TRAVEL, где и познакомятся с историей уральского рока. Для этого достаточно следовать подсказкам экскурсовода, а сам гид можно использовать и без подключения к интернету.