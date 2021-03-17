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Экономика В России Москва
Антон Силуанов (2019) | Фото: Пресс-служба СФ РФ

Силуанов рассказал, во что инвестируют средства ФНБ в этом году

Глава министерства финансов России Антон Силуанов рассказал, когда, куда и сколько средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) направят в этом году.
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По его словам, Минфин уже подготовил правила инвестирования средств в ФНБ. Одним из главных правил будет окупаемость инфраструктурных проектов. В качестве примера он привел высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва – Санкт-Петербург.

Министр отметил, что финансирование инвестпроектов из средств ФНБ может начаться уже в первом полугодии текущего года. За три года планируется по "в меру консервативным оценкам" инвестировать около 1 трлн руб.

Также Силуанов прокомментировал структуру ФНБ. Правительство не планирует добавлять в нее в ближайшее время новые валюты, а долю доллара старается снизить, не исключены и вложения средств фонда в золото, передает РИА Новости.

Напомним, неделю назад Владимир Путин поручил правительству в месячный срок подготовить предложения по проектам, на которые могли бы быть направлены средства фонда. На совещании с бизнесменами президент сообщил новость: фонд достиг того объема, при котором его средства разрешает тратить бюджетное правило. "Ликвидные активы ФНБ превысили отметку в 7% ВВП. При сохранении текущей конъюнктуры ежемесячно фонд будет пополняться на 180-200 млрд руб. Средства свыше 7% ВВП могут быть направлены на реализацию масштабных инвестпроектов. Прошу правительство в месячный срок представить предложения по инвестированию средств ФНБ. Проекты должны быть эффективны, окупаемы и востребованы бизнесом и регионами", - заявил президент.

Ранее на этом же совещании глава Минфина Антон Силуанов назвал один из критериев для вложения средств ФНБ: на один рубль из фонда должны приходиться пять и более рублей частных инвестиций. Также одним из инструментов использования фонда будет предоставление под его средства госгарантий для инвестпроектов.

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Силуанов рассказал, во что инвестируют средства ФНБ в этом году

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Теги: фнб, инвестиции, антон силуанов, госгарантии



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