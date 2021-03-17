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екатеринбург ельцин центр (2018) | Фото: Накануне.ru

Суд обязал Фонд Ельцина выплатить долг в 2,5 млн за работы в "ЕЦ"

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск ООО "Управляющая компания "Центр" к Фонду имени Бориса Ельцина. Организация просила взыскать с фонда долги за техническую эксплуатацию и управление инфраструктурой объекта в размере 1 млн 588 тыс. руб. Как рассказал Накануне.RU юрист УК "Центр" Роман Речкин, в итоге взысканная сумма превысила 2,5 млн руб. из-за набежавших по договору процентов.

"Здание "Ельцин-центра" находится в совместной собственности ООО "Агора-центр" и Фонда имени Бориса Ельцина. Суд с ООО "Агора" продолжается. Но есть дополнительные работы по договору с фондом, и задолженность составляла порядка 2,5 млн руб. Фонд надеялся потянуть дело и подал встречный иск. Но в итоге было взыскано то, что указано в акте. Суд посмотрел в документы и не увидел оснований для рассмотрения [встречного] иска", - сказал собеседник агентства.

Ранее "Управляющая компания "Центр" подала исковое заявление к ООО "Агора-центр", имеющему долю в "Ельцин-центре", на 15,5 млн руб., причиной чего стала якобы неоплаченная работа по семи договорам на техобслуживание здания в период пандемии коронавируса. Юрист, представляющий интересы "Ельцин-центра", говорил о том, что "Управляющая компания "Центр" до сих пор не предоставила никаких документов насчет совершения работ в нужном объеме. Этот судебный процесс еще продолжается.

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Суд обязал Фонд Ельцина выплатить долг в 2,5 млн за работы в "ЕЦ"

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Теги: Ельцин-центр, карантин, долг, Агора-центр, фонд Ельцина, Свердловский арбитражный суд



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