Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов подготовиться к паводку

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципальных образований подготовиться к прохождению паводка. Глава региона дал ряд поручений, чтобы снизить риски в период половодья, передает корреспондент Накануне.RU.

В этом году на территории области прошли обильные снегопады и есть риск паводков на юге области. Здесь из-за ледяных заторов вода может пойти поверх льда и подняться более чем на метр выше среднемноголетних отметок.

"На самом деле, коллеги, у нас примерно в одних и тех же местах в зависимости от объема выпавшего снега и скорости снеготаяния ежегодно выявляются одни и те же проблемы. И каждый в своем муниципалитете вы их знаете. Особенно, когда есть система водохранилищ или прудов с управляемым уровнем. Специалисты, которые управляют этим процессом, должны знать и понимать, что они делают в разных режимах", - подчеркнул глава региона.

Алексей Текслер поручил главам провести превентивные мероприятия по искусственному ослаблению льда, ускорить и усилить уборку улиц от снега, а также проверить системы экстренного оповещения населения и запланировать мероприятия по оповещению людей, проживающих в потенциально опасных местах, подверженных подтоплению.

Кроме того, необходимо начать очистку от мусора берегов, зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, увеличить частоту отбора проб. Это позволит избежать риска снижения качества питьевой воды в муниципалитетах в период половодья.

Вопрос подготовки к безопасному прохождению паводкового периода Алексей Текслер держит на личном контроле. В регионе уже запланированы взрывные работы для ослабления льда на реках Сим, Берсуат и Нижний Тогузак. В Троицке, на городском водохранилище, пройдет распиловка льда.

Как рассказал заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков, при наступлении весны возможны подтопления отдельных территорий в ряде населенных пунктов региона.

"Чаще всего это происходит при движении талых вод поверх льда на малых реках юга области. Также есть риски при прохождении паводковых вод через каскады водохранилищ в Златоусте и Саткинском муниципальном районе", – отметил он.

В Златоусте уже проведено обследование семи городских гидротехнических сооружений, шесть из которых находятся в работоспособном состоянии и функционируют в штатном режиме. Повышенного внимания требует Айское водохранилище. В прошлом году был выполнен первый этап ремонта этого объекта. По решению губернатора были выделены деньги на проектные работы по капитальному ремонту гидроузла. Проект получил экспертизу. В настоящий момент в минэкологии области подана заявка на выделение средств из федерального бюджета для проведения капремонта.

"Гидротехнические сооружения на территории Златоустовского городского округа к паводку готовы. Руководителям городских предприятий и организаций, задействованным в пропуске паводковых вод, рекомендовано организовать суточные наблюдения за развитием ледовой обстановки на территории водохранилищ, обеспечить бесперебойную связь с единой диспетчерской службой, не допускать залповых сбросов и обеспечить наполнение водохранилищ до нормальных отметок к концу паводка. Кроме того, предприятиям и организациям ЖКХ и КТОС предписано обеспечить своевременную очистку закрепленных ливнестоков и русел рек", – рассказал глава Златоуста Максим Пекарский.