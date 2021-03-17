В Москве эксперты обсудили беспрецедентность решения амстердамского суда в отношении РИА ФАН по иску Bellingcat

Круглый стол состоялся на площадке РИА Новости. Участники встречи поговорили о мерах защиты прав граждан РФ за границей.

В Москве на площадке РИА Новости провели круглый стол по вопросам экстерриториального правоприменения. Модератором мероприятия стала старший продюсер информационного агентства «РИА Новости»‎ Оксана Буряк. Спикерами выступили полномочный представитель Правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский, председатель Общественного совета при МВД РФ Анатолий Кучерена, профессор Дипломатической академии МИД России Андрей Данельян, депутат Госдумы РФ Андрей Исаев и партнер консалтинговой группы G3 Игорь Елисеев.

Участники встречи поговорили на тему защиты прав граждан России за границей. В частности, был рассмотрен вопрос правомерности задержания за рубежом и экстрадиции россиян по запросу других государств. Кроме того, спикеры обсудили проблему исполнения решений суда на территории зарубежных стран.

По мнению экспертов, в последние годы чаще стали происходить случаи, когда иностранное государство пытается расширить применение национального законодательства за пределы своей территории. К примеру, с 2008 года по запросу США в третьих странах были произведены аресты более 50 граждан России. В ходе обсуждения Андрей Данельян обратил внимание на то, что Соединенные Штаты требуют выдачи иностранных лиц даже у тех государств, с которыми не заключали соглашения об экстрадиции. «Граждане прилетали на отдых, их задерживали или по прилете, или в аэропорту. То есть они даже не знали, что на них заведено уголовное дело. США единолично решили, что можно выкрадывать наших граждан за рубежом», — подчеркнул профессор.

Михаил Барщевский в свою очередь отметил, что Вашингтон пользуется своей силой и не стремится ориентироваться на принципы правосудия. «В мире сегодня правовые нормы соблюдаются от случая к случаю. Право сильным не нужно, сильным право невыгодно. Право — то, что ограничивает сильного и уравнивает его со слабыми», — сказал Барщевский. Также полномочный представитель Правительства РФ в высших судебных инстанциях высказал точку зрения, что Россия до сих пор занимала оборонительную позицию в ответ на действия США. По словам Барщевского, теперь стоит действовать более наступательно в случаях экстерриториального правоприменения.

Анатолий Кучерена выразил мнение, что россиянам, попавшим в трудную жизненную ситуацию за границей, необходимо оказывать квалифицированную юридическую помощь. Важно информировать граждан РФ о рисках, которые могут возникнуть во время пребывания за рубежом. Для этой цели полезно создать экспертную площадку, где будут обсуждаться вопросы прав и свобод граждан.

Также специалисты обсудили судебное разбирательство между РИА ФАН и Bellingcat. Напомним, суд Амстердама вынес судебный запрет в отношении нескольких статей РИА ФАН о Bellingcat и обязал издание удалить материалы. В случае неисполнения решения суда РИА ФАН грозит штраф до 500 тысяч евро.

Эксперты посчитали данное решение беспрецедентным и нарушающим правовые нормы, так как представители РИА ФАН не имели возможности присутствовать на заседании суда и предоставить аргументы в свою защиту. «К правосудию это дело отношения не имеет», — заключил Михаил Барщевский.

Ранее петербургский бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал решение суда и несоблюдение юридических норм, заявив, что подобная «ситуация требует законодательной корректировки». «Россия – страна честных людей, которые не готовы к такого рода хитростям западной юриспруденции», — отметил бизнесмен.