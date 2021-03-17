"Пришло время двигаться дальше": Голышев объяснил решение покинуть "Автомобилист"

Бывший нападающий "Автомобилиста" Анатолий Голышев объяснил свое решение покинуть клуб.

Напомним, Голышев обратился с просьбой активировать опцию прекращения действующего контракта по инициативе хоккеиста. На этой неделе "Автомобилист" сообщил, что лучший снайпер команды в КХЛ продолжит свою карьеру в Северной Америке.

Сегодня на официальном сайте екатеринбургского клуба было опубликовано обращение Анатолия к болельщикам. Форвард признался, что ему грустно покидать родную команду, воспитанником которой он является.

"На протяжении девяти лет я с огромным желанием и удовольствием защищал цвета "Автомобилиста". Я горжусь временем, проведенным здесь, и уверен, мы с радостью еще увидимся с вами. Пришло время двигаться дальше, с большим позитивом и отличным настроем", - объяснил свое решение Голышев.

Он выразил благодарность игрокам, тренерам, руководителям, персоналу и работникам офиса, а отдельное спасибо сказал фан-сектору и каждому болельщику.

"Мы стали родные друг для друга, и для меня это большая честь и гордость", - отметил игрок.

Ранее сообщалось об интересе к нападающему со стороны клуба НХЛ "Нью-Йорк Айлендерс". По данным СМИ, уже в ближайшее время американцы объявят о заключении контракта с уральским хоккеистом.