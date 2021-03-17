СК нашел у Абызова имущество в Италии на два миллиарда рублей

Следственный комитет РФ выявил имущество в Италии у бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова на два миллиарда рублей.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель ведомства Светлана Петренко, следствие будет добиваться ареста этого имущества.

По данным СКР, Абызов является конечным бенефициарным собственником иностранной компании Andulil Enterprises Limited, зарегистрированной на Кипре, которой принадлежат 100% акций компании Villa il Tesoro societa Agricola s.r.l., зарегистрированной в Италии.

На юридическое лицо оформлена в собственность вилла Иль Тезоро. В имущественный комплекс, расположенный в престижном районе области Тоскана, входят земельные участки, недвижимость, сельскохозяйственные постройки, склады, бассейн.

До приобретения прав на это имущество фирмой, подконтрольной Абызову, в зданиях располагался отель премиум-класса.

Помимо этого, по словам Петренко, обслуживание недвижимости, а также использование по назначению сельскохозяйственных земель предполагает наличие наемного персонала. Фактически деньги, похищенные Абызовым, были вложены в развитие сельского хозяйства и экономику члена ЕС, подчеркнули в СК.

Другая вилла, по данным следствия, была оформлена Абызовым на своего сына.

В октябре суд взыскал с Абызова 32,5 миллиарда рублей. Средства пойдут в доход государства. Напомним, по данным ведомства, при поступлении на службу экс-чиновник скрыл сведения "о своем реальном имущественном положении, в частности о владении им не менее пятью зарегистрированными на территории Республики Кипр офшорными компаниями и другими зарубежными финансовыми инструментами". Пять лет Абызов не декларировал это имущество.

Напомним, Абызов был задержан в конце марта 2019 года в Москве, куда прилетел на день рождения бывшего коллеги.

Следствие считает, что в период с 2011 по 2014 годы он создал преступную группу, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных фирм. Ущерб оценивается в 4 млрд рублей. Сам Абызов не признает своей вины.