17 Марта 2021
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Общество Свердловская область
Алексей Фоминых (2021) | Фото: Фонд святой Екатерины

Екатеринбуржец, севший в инвалидное кресло после коронавируса, снова встал на ноги

Алексей Фоминых из Екатеринбурга с синдромом Гийена — Барре спустя пять месяцев болезни встал на ноги. В инвалидное кресло 48-летний мужчина сел после того, как переболел коронавирусом. Редкий синдром забрал у свердловчанина 33 кг веса, чувствительность мышц и суставов, приведя к параличу дыхательных путей. Помочь пациенту вызвались специалисты клиники доктора Волкова и Фонд святой Екатерины, решивший полностью оплатить лечение екатеринбуржцу.

Алексей Фоминых(2021)|Фото: Фонд святой Екатерины

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Фонда, только за два месяца Алексей Фоминых смог восстановить работу органов дыхания и мелкую моторику, повысить выносливость организма, вернуть 14 кг. И наконец встать с инвалидного кресла. Теперь мужчина может позволить себе двухчасовые прогулки.

Алексей Фоминых(2021)|Фото: Фонд святой Екатерины

"Я попал сюда в лежачем положении. Из всего тела двигались только руки и часть лица. То, что было, и то, что есть сейчас, — это большая разница. За два месяца из меня сделали человека, хотя было очень тяжело. Каждый день — это преодоление себя, преодоление боли, своего сознания. Подняться по лестнице, встать, сесть — все это было очень сложно. Два-три раза вставал, обливаясь потом, и по полчаса отдыхал. Да, полностью болезнь еще не отступила. Частично парализованы ноги, частично — руки. Тем не менее сейчас я двигаюсь, встаю, обслуживаю себя и не нуждаюсь ни в какой помощи", — делится Алексей Фоминых.

Алексей Фоминых(2021)|Фото: Фонд святой Екатерины

Алексей уже распланировал, чем займется, когда покинет медучреждение. Первым делом мужчина вернется к работе в родном коллективе и займется плаванием. Но главное вспомнить о простых бытовых радостях жизни вне клиник, где он провел последние пять месяцев.

Алексей Фоминых(2021)|Фото: Фонд святой Екатерины

"Когда Алексей к нам поступил, мы ему поставили задачу выйти на своих ногах отсюда. На его примере мы видим, чего может достичь человек за два месяца, когда он действительно этого хочет. Конечно, это не конец. Дома ему предстоит самостоятельная работа по тем программам и рекомендациям, которые ему дали специалисты нашей клиники. Но он настоящий боец и в скором времени сможет вернуться на работу", — комментирует результаты реабилитации Алексея Фоминых руководитель клиники Ирина Волкова.

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Екатеринбуржец, севший в инвалидное кресло после коронавируса, снова встал на ноги

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Теги: Фонд святой Екатерины, реабилитация, коронавирус, синдром Гийена-Барре



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