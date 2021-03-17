"Водоканал" занялся восстановлением Гилёвской рощи

Компания "Тюмень Водоканал" направит около 300 млн руб. на реконструкцию сетей водоотведения возле Гилёвской рощи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

В настоящий момент работники "Водоканала" приступили к восстановительным работам. Территория поделена на три локации: площадка для выгула животных, велосипедная дорожка и лог, ведущий к реке Ключи. Площадку для выгула животных уже восстановили. Сейчас идут работы на участке между площадкой и велосипедной дорожкой. Рабочие предприятия смывали ил со стволов деревьев, собрали мусор, восстановили размытую дренажную систему. Состояние зелёных насаждений оценят привлечённые специалисты, которые также бережно уберут поваленные деревья, не повредив соседние.



"Комплексный план восстановительных мероприятий разработан совместно с департаментом городского хозяйства администрации города и МКУ "Леспаркхоз". Обследование рощи проведут независимые эксперты. Одновременно с восстановлением нарушенного благоустройства мы работаем над проектом по строительству новых коллекторов. Сети из прочных и эластичных полимерных материалов будут проложены за пределами парка", - сообщил гендиректор "Росводоканал Тюмень" Андрей Максимов.

План восстановительных работ, основанный на заключении экспертов лесного хозяйства, будет формироваться на неделю вперёд и корректироваться для более рационального распределения персонала и техники.



"Стоит отметить слаженное взаимодействие с компанией "Росводоканал Тюмень", которая прикладывает все меры для того, чтобы исключить негативные последствия технологического инцидента. Совместными усилиями мы сможем восстановить лесопарк, а образовавшийся лог постараемся вписать в ландшафт рощи. После того, как территория парка будет очищена, на независимую экспертизу будет направлено по три пробы грунта и воды", - отметил директор департамента городского хозяйства Семён Тегенцев.





Парк "Гилёвская роща" планируется открыть для посещения уже в ближайшие выходные. Закрытой для горожан останется лишь та часть, где ведутся восстановительные работы.