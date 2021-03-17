Члена исполкома ОКР обвинили в мошенничестве в особо крупном размере

Басманный суд получил ходатайство следствия об аресте члена исполкома Олимпийского комитета России, президента федераций синхронного плавания, водного поло и прыжков в воду Алексея Власенко.

Власенко задержали накануне, ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. СКР просит арестовать его до 16 мая. Подробности уголовного дела не приводятся.

В ноябре прошлого года Власенко был переизбран президентом всех трех спортивных федераций, сообщает Р-Спорт.